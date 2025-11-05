Com multa milionária, Grêmio e patrocinadora máster caminham para romper o contrato; veja valores

Grêmio e Alfa tentam uma "rescisão amigável". Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

Grêmio e Alfa caminham para romper o contrato de patrocínio firmado em fevereiro deste ano. Originalmente, o contrato tem validade por três anos. Mas as partes já discutem os termos para encerrar o vínculo.

Apesar das recomendações obtidas pelo clube no mercado sobre a parceria, a empresa atrasou uma parcela dos valores do contrato. A próxima, do mês de novembro, vencerá no dia 10.

"Rescisão amigável"

O contrato tem um valor estipulado para o rompimento. Pelo fim do acordo, a multa está na casa dos R$ 20 milhões. Mas os números discutidos no momento para uma rescisão amigável são menores.

Uma das opções seria o pagamento dos valores devidos até o fim de 2025, cerca de R$ 10 milhões, e o Grêmio ficaria livre para acertar com um novo parceiro.

Sem prejuízos

Segundo apuração de Zero Hora, o Tricolor não antecipou valores com o patrocinador. Por isso a possível rescisão não traria prejuízos financeiros ao clube neste momento.