Com mudança na zaga, Grêmio está escalado para enfrentar o Cruzeiro

O Grêmio está definido para enfrentar o Cruzeiro pela 32ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (5), na Arena. Mano Menezes vai mandar à campo o mesmo time que jogou contra o Corinthians, com exceção da volta de Kannemann no lugar de Wagner Leonardo.

Assim, o Tricolor entrará em campo com Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi e Arthur; Edenilson, Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius.

No banco, Mano tem à disposição Jorge, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Camilo, Cristaldo, Cuéllar, Monsalve, André Henrique, Aravena, Cristian Olivera e Pavon.

O Grêmio ocupa a 11ª posição, com 39 pontos, oito a menos do que o Fluminense, primeiro time na zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.