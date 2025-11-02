Com mudança na zaga, Grêmio está escalado para enfrentar o Corinthians

Wagner Leonardo jogará ao lado de Noriega na defesa. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio está definido para enfrentar o Corinthians pela 31ª rodada do Brasileirão. O técnico Mano Menezes optou por fazer uma troca na escalação que venceu o Juventude na última rodada na Arena.

A mudança feita pelo treinador foi no miolo da defesa. Wagner Leonardo ganhou o lugar de Kannemann ao lado de Noriega na zaga. Outra dúvida de Mano era na lateral-direita, mas ele confirmou a manutenção de João Lucas na posição.

Assim, o Tricolor entrará em campo com Volpi; João Lucas, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Arthur; Edenilson, Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius.

No banco, Mano tem à disposição Jorge, Gustavo Martins, Kannemann, Lucas Esteves, Camilo, Cristaldo, Cuéllar, Monsalve, André Henrique, Aravena, Cristian Olivera e Pavon.

O Grêmio ocupa a 11ª posição, com 39 pontos, oito a menos do que o Fluminense, primeiro time na zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.