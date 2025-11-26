Com duas baixas certas, Grêmio pode perder outros titulares para encarar o Fluminense

Grêmio não terá seu goleador para a próxima rodada. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A vitória sobre o Palmeiras, de virada, na noite desta terça-feira (25), não trouxe apenas boas notícias ao Grêmio. Dois titulares foram advertidos com cartões amarelos e já ficarão de fora contra o Fluminense, na próxima rodada do Brasileirão. O número de ausências, no entanto, poderá aumentar.

As duas baixas certas para a próxima rodada serão de Amuzu e Carlos Vinícius. A dupla estava pendurada e foi advertida com cartão amarelo na partida da Arena.





O número de ausências poderá ser maior envolvendo questões no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O zagueiro Kannemann e o lateral Marlon foram punidos em virtude dos episódios na derrota para o Bragantino no dia 4 de outubro.

Marlon pegou duas partidas de gancho por conta das declarações contra a arbitragem. No outro caso, Kannemann pegou uma partida de suspensão, mas há divergência com relação à punição.

Para o clube, o jogador já cumpriu a suspensão automática na partida seguinte, já que foi expulso. Para o STJD, Kannemann tem de cumprir mais uma partida, já que a punição foi por conta das declarações contra a arbitragem. Agora, a decisão ficará nas mãos da Diretoria de Competições da CBF.

Leia Mais Grêmio vai tentar efeito suspensivo no STJD para liberação de Marlon

O clube já informou que irá ingressar com um pedido de efeito suspensivo para a reversão das penas e a liberação dos atletas.

Caso envolvendo Arthur

O volante Arthur foi intimado para julgamento da 3ª Comissão Disciplinar do STJD, por conta da expulsão no clássico Gre-Nal do dia 21 de setembro.

No entanto, a denúncia não será analisada pelo artigo 78 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), conforme consta no edital, e que trata de possível arquivamento da denúncia: "Se a Procuradoria requerer o arquivamento, o Presidente do Tribunal (STJD ou TJD), considerando procedentes as razões invocadas, determinará o arquivamento do processo, em decisão fundamentada".

A tendência é que Arthur, expulso após lance de falta em Carbonero, seja julgado pelo artigo 250 do CBJD, por praticar ato desleal ou hostil na partida. A suspensão pode ser de uma até três partidas.

O julgamento será nesta sexta-feira (28), às 10h.

Situação na tabela

Com a vitória sobre o Palmeiras, por 3 a 2, o Tricolor chegou aos 46 pontos. Ainda com a rodada em andamento, o clube ocupa a 9ª colocação. Sem mais preocupações com a parte de baixo da tabela, o clube agora mira classificação às competições sul-americanas.