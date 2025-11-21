Com desfalques, Grêmio desembarca no Rio de Janeiro para duelo com o Botafogo

Tricolor já está no Rio para partida contra o Botafogo. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

A delegação do Grêmio desembarcou, na tarde desta sexta-feira (21), na sua concentração na Barra da Tijuca, para o confronto deste sábado (22) contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. A lista de relacionados conta com ausências importantes: Arthur e Amuzu estão fora do jogo.

Os dois foram titulares na vitória sobre o Vasco da Gama, na última rodada do Brasileirão. O volante e o atacante vinham em uma sequência importante de jogos e, por isso, a comissão técnica decidiu preservá-los para realização de um controle de carga.

Além deles, Mano Menezes também não contará com Wagner Leonardo, suspenso, e Monsalve, que ainda se recupera de uma pancada sofrida em um treinamento na semana passada. A boa notícia fica por conta do retorno de Noriega, que estava a serviço da seleção peruana.

Para a partida contra o Botafogo, Kannemann volta à zaga. Cuéllar deve ser o companheiro de Dodi no meio-campo. Edenilson retorna de suspensão. Pavón e Aravena disputam a vaga de Amuzu. Alysson, recuperado de uma virose, também deve retornar ao time titular.

Uma possível escalação do Grêmio tem: Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Dodi; Edenilson, Alysson, Pavon e Carlos Vinícius.

Botafogo e Grêmio jogam neste sábado (22), às 19h30min, no Nilton Santos. O Tricolor ocupa o 12º lugar na tabela, com 43 pontos conquistados.