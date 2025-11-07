Com atraso, Grêmio acerta salários de outubro com os jogadores

Direção comandada pelo presidente Alberto Guerra acertou os pagamentos com o elenco. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio realizou dois pagamentos aos jogadores nesta semana. Na última quarta-feira (5), antes da derrota para o Cruzeiro, a direção quitou os direitos de imagem do elenco. Já nesta quinta-feira (6), o clube pagou os valores referentes ao regime CLT.

No caso dos direitos de imagem, o atraso foi considerado mínimo, já que o pagamento costuma ser feito todo dia 30 de cada mês. Ou seja, o atraso não completou uma semana. Em relação à folha salarial, o pagamento foi realizado dentro do prazo estabelecido por lei, com o depósito efetuado no quinto dia útil do mês.

Os pagamentos ocorreram sem a ajuda do investidor Celso Rigo. Diferentemente do que ocorreu em outubro, quando o Grêmio precisou do apoio do empresário para bancar os vencimentos referentes a setembro, desta vez os recursos foram oriundos do próprio clube.