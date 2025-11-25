Com Arthur de volta, Grêmio recebe o Palmeiras na Arena e mantém esperança de voos mais altos no Brasileirão

Arthur foi poupado da partida contra o Botafogo por ter levado pancada no pé. Duda Fortes / Agencia RBS

Por mais força que o Grêmio tenha feito para não aproveitar, o Brasileirão ainda oferece chances. Nesta terça-feira (25), às 21h30min, há uma nova oportunidade de almejar voos mais altos do que apenas fugir do rebaixamento. Mas para isso, dentro da Arena, será preciso vencer o Palmeiras.

O compromisso que terá um reforço de peso para as pretensões de terminar a 36ª rodada da competição com algo importante a disputar.

A briga desejada por direção, grupo de jogadores, comissão técnica e direção ficou muito mais distante após a derrota para o Botafogo. A tabela já impede o Grêmio de alcançar o G-7.

Com 43 pontos, o Tricolor está na zona de classificação à Sul-Americana. Em sétimo, o Fluminense abriu 12 pontos de vantagem. Não é mais possível alcançar a equipe carioca. Será preciso torcer para que Cruzeiro ou Fluminense conquistem o título da Copa do Brasil, o que ampliaria a zona de classificação para G-8. E, mesmo assim, o São Paulo em oitavo lugar, tem cinco pontos a mais.

Esperança em Arthur

E mesmo que a Libertadores esteja cada mais vez distante do horizonte gremista, como uma miragem no meio do deserto, a Copa Sul-Americana é um prêmio de consolação ao alcance. Por isso, com a volta de Arthur, o Tricolor se mobiliza para fazer uma boa partida contra o Palmeiras.

Com o volante em campo, o aproveitamento do Grêmio é de 51,5% dos pontos, número igual ao do oitavo colocado São Paulo na tabela. São 11 jogos com Arthur, com cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas. O camisa 29 também se mostrou importante no rendimento do time no quesito gols. Com ele, são 16 marcados e 12 sofridos.

E ainda que esteja em busca do seu primeiro gol nessa passagem, Arthur ficou perto de fazer isso contra o Vasco. A esperança do torcedor é de que ele consiga isso nessa quarta.

— Não é minha área (fazer gols), mas tento melhorar a cada dia. Uma vitória que nos dá confiança e tranquilidade. É seguir neste caminho — disse, após a partida contra o Vasco.

A ausência de Arthur, inclusive, foi pauta após a derrota para o Botafogo. Uma decisão que Mano Menezes explicou ao final da partida, em sua entrevista coletiva.

— Quando termina um jogo, 24 horas depois, conversamos com cada um dos jogadores. Ouvimos o departamento médico, Arthur tomou uma batida na planta do pé. Se coloco ele aqui e o perco para os próximos três jogos. Estaria fazendo algo que não poderia — comentou, e completou:

— Quando tiramos e administrados, todo mundo reclama. Quando colocamos e machuca, é porque colocou. Tem que haver bom senso e conversa clara. Existe comissão técnica, departamento médico, coordenador de performance. o técnico não acorda de manhã e pensa em tirar alguém. É algo maior que tudo isso.

O adversário

De olho na decisão da Libertadores, o Palmeiras viaja a Porto Alegre com planos de preservar forças para a decisão de sábado contra o Flamengo. Abel Ferreira escalará uma equipe alternativa. Vitor Roque é um dos jogadores que não deve ser titular.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.