Com apoio de torcedores, Grêmio chega a Fortaleza para tentar se afastar do Z-4

Arthur retribuiu o carinho da torcida. Leonardo Acosta / Agência RBS

Depois de duas derrotas consecutivas o Grêmio busca, contra o Fortaleza neste domingo (9), uma vitória para dar tranquilidade ao time durante a próxima data Fifa e se afastar da zona do rebaixamento do Brasileirão.

E, se depender do entusiasmo dos torcedores gremistas no Ceará, a tarefa será facilitada. Cerca de 30 tricolores receberam a delegação gremista na chegada à concentração no início da noite deste sábado (8).

O técnico Mano Menezes e jogadores como Arthur, Kannemann, Tiago Volpi, Noriega e Marlon retribuíram o carinho e posaram pacientemente para selfies na entrada do hotel na praia de Meireles.

Mano, aliás, não poderá comandar a equipe à beira do gramado pois terá de cumprir suspensão pelo cartão amarelo recebido na derrota para o Cruzeiro. A equipe será comandada pelo auxiliar Sidnei Lobo.

Novidades no ataque

O time poderá ter novidades no ataque, com as presenças de Aravena e Monsalve nos lugares de Amuzu e Alysson, que, segundo o treinador, estão entre os atletas mais desgastados do elenco. Ainda assim os titulares viajaram para Fortaleza.

Provável Grêmio

O provável Grêmio tem: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuellar, Arthur e Edenilson; Aravena (Alysson), Carlos Vinícius e Monsalve (Amuzu).

