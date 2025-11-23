"Choque normal": confira a avaliação do pênalti marcado contra o Grêmio e anulado após VAR

O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha Saimon Bianchini considerou correta a decisão do árbitro Felipe Fernandes de Lima de voltar atrás no pênalti que havia marcado em campo de Marcos Rocha em Savarino aos 18 minutos do segundo tempo do jogo no Estádio Nilton Santos.

O juiz mineiro havia marcado a infração no campo, mas mudou de opinião após revisão do lance no VAR.

— O jogador do Grêmio (Marcos Rocha) toma a dianteira e depois o Savarino encosta na parte de trás. É choque normal. Para mim, não houve pênalti. Se for para marcar falta, seria do Savarino. Para mim, não deveria marcar nada, mas o Savarino é quem chega por trás — avaliou Saimon.

Com a não marcação do pênalti, o Grêmio seguia atrás no placar por 2 a 1. Cuiabano e Artur tinham marcado os gols cariocas no primeiro tempo enquanto André Henrique descontou para o Tricolor no início da etapa final. Marçal fez o 3 a 1 aos 37. Carlos Vinícius ainda descontou: 3 a 2, placar final. A partida foi válida pela 35ª rodada do Brasileirão.