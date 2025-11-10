Carlos Vinícius sobre seu gol inusitado pelo Grêmio: "A defesa tem de estar mais atenta e avisar o goleiro que eu tô ali atrás"

Carlos Vinícius fez torcedores e apaixonados por futebol lembrarem de Ronaldo Fenômeno. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio podia ter vencido o jogo contra o Fortaleza, fora de casa, pela 33ª rodada do Brasileirão? Podia. Mas a partida não foi em vão, ao menos para a memória de milhares de torcedores e principalmente para Carlos Vinícius.

O centroavante gremista, aos 13 minutos do primeiro tempo, na partida que terminou empatada em 2 a 2, protagonizou um lance inusitado que acabou resultando em gol e lembrança de quem acompanha futebol nas últimas três décadas.

Em 1993, no Mineirão, Ronaldo Fenômeno aproveitou uma desatenção do goleiro Rodolfo Rodrigues, do Bahia, durante o Brasileirão. A bola foi deixada livre no gramado e o promissor atacante não perdoou: marcou um dos cinco gols na goleada por 6 a 0.

Após 32 anos, na Arena Castelão, Carlos Vinícius mostrou o mesmo instinto. O goleiro Brenno, ex-Grêmio, tinha a bola nas mãos após um cruzamento. Porém, não viu o adversário atrás dele e soltou a bola no gramado, pensando em dar um passe. O experiente atacante gremista, atento, desarmou o goleiro e empurrou para a rede, empatando o jogo em 1 a 1.

Questionado na zona mista após a partida, Carlos Vinícius amenizou a culpa de Brenno ao comentar sobre a dificuldade que o goleiro tem num momento destes:

— Na verdade, acho que nem é tanto desatenção 100% do goleiro. A defesa tem que estar mais atenta e avisar o goleiro que eu tô ali atrás, né? Mas pronto, a gente sabe da qualidade dele, do goleiro. Foi felicidade da minha parte de fazer a leitura da situação. Ele não consegue ouvir por causa dos torcedores, né?

"Entramos um pouco desligados"

Sobre o empate em Fortaleza, o camisa 95 comentou da dificuldade que é jogar na capital cearense. A última vez que o Grêmio venceu em Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro foi em 1983.

— É verdade, sabemos que aqui, todos nós sabemos o quanto difícil é jogar aqui. Entramos um pouco desligados, sofremos o gol, conseguimos dar a volta no resultado. E faltou da nossa parte mais atenção para levar esses três pontos. Mas temos que valorizar esse ponto. Temos de nos preparar para, contra o Vasco, conseguir os três pontos em casa — disse.

Por fim, o centroavante comentou sobre o seu momento com a camisa do Grêmio desde que desembarcou na capital em 2025:

— Meu bom momento, ele só é por causa da minha equipe. É a minha equipe que me ajuda. A posição de centroavante, ela depende da sua equipe. E se eu tô num bom momento, é porque minha equipe ajuda. E, obviamente, que tem situações que falta ter mais atenção da nossa parte.

Confira a narração do gol de Carlos Vinícius: