Carlos Vinícius lamenta gols sofridos cedo e vê segundo tempo controlado pelo Grêmio em derrota para o Botafogo

Tricolor levou 3 a 2 da equipe carioca na noite deste sábado

Cristiano Munari

Cristiano Munari

