Carlos Vinícius lamenta gols sofridos cedo e vê segundo tempo controlado pelo Grêmio em derrota para o Botafogo

Botafogo abriu 2 a 0 no primeiro tempo da partida. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

O Grêmio foi derrotado pelo Botafogo por 3 a 2, na noite deste sábado (22), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na saída do gramado do Nilton Santos, o centroavante Carlos Vinícius lamentou os gols sofridos no primeiro tempo e disse que o Tricolor controlou o adversário na etapa final.

— Eu me arrisco a dizer que o primeiro tempo foi morno dos dois lados. O Botafogo fez os gols, teve qualidade técnica para finalizar. Mas digo que o primeiro tempo foi morno dos dois lados. Voltamos ligados do intervalo, fizemos o gol e controlamos o jogo. Sempre é difícil sofrer dois gols no início, o Mano alertou sobre isso. Controlamos o jogo no segundo tempo. Poderíamos ter saído com um resultado melhor não fosse o primeiro tempo — declarou o camisa 95.

Carlos Vinícius foi um dos tantos titulares preservados de iniciar a partida no Nilton Santos. Ele entrou na etapa final e fez o segundo gol gremista. Antes, Artur e Cuiabano haviam marcado para o Botafogo no primeiro tempo. André Henrique anotou o primeiro Tricolor e Marçal fez o terceiros dos cariocas.

Com a derrota, o Grêmio para nos 43 pontos e está em 12º lugar, mas pode perder três posições na tabela de classificação do Brasileirão ainda nesta rodada. O Tricolor não vence um jogo fora de casa desde 17 de agosto, quando bateu o Atlético-MG, em Belo Horizonte, por 3 a 1.