Carlos Vinícius destaca postura do Grêmio na virada sobre o Palmeiras: “Tivemos atitude desde o começo”

De pênalti, camisa 95 virou para o Tricolor na segunda etapa. Jeff Botega / Agencia RBS

Artilheiro do Grêmio no Brasileirão, Carlos Vinícius deixou o gramado da Arena celebrando a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras. O resultado afastou de vez o time do Z-4 e manteve vivo o sonho gremista de chegar ao G-8.

Autor do segundo gol, o da virada, de pênalti, o centroavante destacou a postura da equipe gremista na partida. Esse foi o 10º gol de Carlos Vinícius em 13 jogos com a camisa gremista. Contratado em julho, ele já marcou 23,8% dos gols do Grêmio no Brasileirão.

— Tivemos atitude desde o começo. Obviamente estávamos enfrentando uma grande equipe, que é o Palmeiras. Eles tiveram situações, principalmente no primeiro tempo, para marcar. Mas entramos muito ligados, sabíamos que a qualquer momento poderíamos fazer o nosso gol — disse.

Para o atacante, a virada construída ao longo da partida não foi obra do acaso:

— Os gols foram acontecendo, mas foi resultado de uma performance que a gente foi construindo desde o começo. Três pontos muito importantes. A gente sabe o quanto vale essa vitória nessa fase do campeonato, e agora é continuar a semana — completou.

Carlos Vinícius também elogiou os ajustes promovidos por Mano Menezes no intervalo, especialmente na pressão sobre a saída de bola adversária

— O professor Mano ajustou principalmente a nossa pressão lá na frente. Ajustou bem. Tanto que no segundo tempo tivemos muito sucesso. Fizemos o que ele pediu e fomos felizes com o resultado — avaliou o camisa 9, enquanto deixava o gramado rumo ao vestiário.