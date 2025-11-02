Carlos Vinícius define Libertadores como objetivo do Grêmio no Brasileirão: "Até a matemática permitir, vamos buscar essa vaga"

Centroavante não impediu a derrota gremista em Itaquera. LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA

O Grêmio perdeu mais uma vez fora de casa e vê uma vaga na Libertadores ficar mais distante nesta temporada. Com o 2 a 0 sofrido contra o Corinthians neste domingo (2), o Tricolor permanece na 11ª posição, com 39 pontos, oito a menos do que o Fluminense, primeiro time que estaria se garantindo na competição sul-americana.

Apesar do resultado negativo, o centroavante Carlos Vinícius afirmou que segue acreditando na possibilidade do Grêmio disputar o principal torneio da América do Sul em 2026.

— Objetivo que todos esperamos é ir em busca da Libertadores. Cada rodada, isso aperta. Jogamos em um clube que esteve sempre na Libertadores. Até a matemática permitir, vamos buscar essa vaga — disse o atacante.

Carlos Vinícius admitiu a dificuldade da partida contra o Corinthians, mas falou que o Grêmio merecia "melhor sorte" na Arena Itaquera.

— Jogo difícil, em um campo difícil, merecíamos um pouco mais desse jogo, criamos bem com a bola. Obviamente que só criar não basta, temos que concluir em gol. Eles jogam muito bem aqui, mas não saímos contentes com a derrota. Temos pontos positivos com bola. Merecíamos mais — concluiu.

Próxima partida

A equipe volta a campo na quarta-feira (5), às 20h, contra o Cruzeiro, em Porto Alegre. O confronto contra os mineiros é fundamental para as pretensões gremistas no Brasileirão.