Candidatos à presidência do Grêmio são entrevistados no "Show dos Esportes"; acompanhe ao vivo

Às vésperas da eleição presidencial do Grêmio, o "Show dos Esportes", da Rádio Gaúcha, entrevista nesta sexta (7) os candidatos Paulo Caleffi e Odorico Roman, a partir das 20h.

Paulo Caleffi será o primeiro entrevistado, às 20h, e Odorico Roman falará a partir das 21h. Repórteres e comunicadores do Esporte da RBS participarão das entrevistas.

Como funciona o pleito?

Odorico Roman e Paulo Caleffi são os candidatos à presidência do clube. Eles superaram os 20% da cláusula de barreira no primeiro turno, com votos dos conselheiros, e disputam a eleição aberta aos sócios, neste sábado (8).

Os integrantes do Conselho de Administração da chapa de Odorico são: Fábio Rigo; Carlos Alberto Dressler; Eduardo Schumacher; Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral; Antônio Dutra Jr.; e Paulo Grings. Já os integrantes do Conselho de Administração da chapa de Caleffi são: Antônio Vicente Nunes; Luigi Gerace; Pedro Dalmagro; Richard Gurski; Ricardo Sessegolo; e Roger Fischer.

Quando e como votar?

Além da possibilidade de votação pela internet, entre 10h e 17h, a Arena também terá tablets instalados para quem quiser votar presencialmente.

Para participar do pleito, o associado precisa atender a alguns requisitos: ter mais de 16 anos, fazer parte do quadro social há pelo menos dois anos ininterruptos e estar em dia com as mensalidades nos 12 meses anteriores à eleição. Assim, as competências até outubro de 2025 devem ter sido quitadas até o dia 31 de outubro.