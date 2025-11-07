Candidatos à presidência do Grêmio participam do "Show dos Esportes" desta sexta-feira

O Show dos Esportes desta sexta-feira (7) será especial. Às vésperas da eleição presidencial do Grêmio, os candidatos Paulo Caleffi e Odorico Roman concederão entrevistas exclusivas, a partir das 20h, na Rádio Gaúcha e no YouTube de GZH.
Paulo Caleffi será o primeiro entrevistado, às 20h, e Odorico Roman falará a partir das 21h. Repórteres e comunicadores do Esporte da RBS participarão das entrevistas.
Antes disso, das 19h às 20h, o Sem Filtro será realizado como uma espécie de aquece, mostrando os bastidores das entrevistas que encerram o período eleitoral tricolor.
"Show dos Esportes" com Paulo Caleffi e Odorico Roman
- Quando: sexta-feira (7);
- Que horas: a partir das 20h;
- Quem participa: Paulo Caleffi e Odorico Roman;
- Onde acompanhar: Rádio Gaúcha e Youtube de GZH.