Calendário de 2026 pode pesar para a renovação de Mano Menezes com o Grêmio

Nova diretoria considera a proximidade para os inícios do Gauchão e Brasileirão, agendados para 11 e 28 de janeiro, respectivamente

Filipe Duarte

