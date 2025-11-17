Calendário de 2026 pode pesar para a renovação de Mano Menezes com o Grêmio

Contratado em abril, treinador comandou o Tricolor em 34 jogos. Jeff Botega / Agencia RBS

Restando cinco rodadas para o fim do Brasileirão, a futura diretoria do Grêmio não pretende realizar nenhum anúncio oficial para a próxima temporada. Porém, o planejamento para 2026 começou e, diante de um novo calendário imposto pela CBF, é considerada a possibilidade da manutenção do técnico Mano Menezes.

Na tarde desta segunda-feira (17), haverá a primeira reunião oficial de transição. Ou seja, os dirigentes que compõem a gestão Alberto Guerra irão receber na Arena o presidente eleito Odorico Roman e os futuro vice-presidentes. Não haverá uma pauta específica, mas será o pontapé inicial para que os grupos comecem a tratar do futuro do clube — entre os assuntos tratados, a questão financeira.

Após a avaliação mais detalhada sobre a questão financeira, o debate avançará para o futebol. Pesa para uma eventual renovação com o treinador o pouco tempo hábil para se buscar um novo técnico e, principalmente, implementar uma metodologia de trabalho diferente.

Por conta da disputa da Copa do Mundo no próximo ano, o Gauchão começará no dia 11 de janeiro e o Campeonato Brasileiro no dia 28. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Jeremias Wernek e confirmada pela reportagem de Zero Hora.

Avaliação interna

Para atual gestão, a avalição é de que, apesar de não ter conduzido o time a uma grande reação no campeonato, houve melhora de rendimento a partir da chegada dos reforços na janela de transferências. Além disso, a base do elenco continuará sendo a mesma para a largada do próximo ano.

Contratado no final de abril, Mano comandou o Tricolor em 34 jogos, com 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas (44% de aproveitamento). Conquistou a Recopa Gaúcha ao golear o São José na Arena, mas foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil pelo CSA e nos playoffs da Copa Sul-Americana pelo Alianza Lima. No Brasileirão, assumiu a equipe na 6ª rodada, em 18º lugar na tabela, e neste momento ocupa a 14ª posição.

Parceria com Pelaipe

Apesar da mudança de gestão representar também trocas no departamento de futebol, a possível chegada de Paulo Pelaipe pode fortalecer a ideia da permanência de Mano. Cotado para substituir o executivo Luís Vagner Vivian, o atual diretor do Cruzeiro foi responsável pela primeira passagem do treinador pelo Grêmio.

Buscado no Caxias, em 2005, Mano teve Pelaipe como diretor político na famosa "Batalha dos Aflitos", nas conquistas do Gauchão de 2006 e 2007 e na campanha do vice da Libertadores de 2007. Depois, ainda repetiriam a parceria no Flamengo, em 2013.