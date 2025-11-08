Caleffi e Odorico revelam suas estratégias para a participação do Grêmio no Gauchão de 2026

Grêmio foi campeão gaúcho pela última vez em 2024. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Candidatos à presidência do Grêmio, Paulo Caleffi e Odorico Roman participaram nesta sexta-feira (7) de uma entrevista no Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha e no YouTube de GZH. A eleição ocorre neste sábado (8).

Um dos tópicos abordados foi a disputa do Campeonato Gaúcho de 2026. Em função da mudança do calendário da CBF, o Gauchão será disputado em paralelo com o Brasileirão, que também terá início em janeiro.

O que pensa Caleffi

Caleffi disse que o Estadual não será a prioridade do ano, mas o clube não abrirá mão da disputa. Ele cita que um time formado por jogadores da base deve começar a disputa.

— Não tenho a menor dúvida é que a gurizada (da base) vai iniciar o Gauchão. Quando eu digo iniciar, é primeira ou segunda rodada, no máximo. Nós não vamos abrir mão da disputa do Gauchão, mas se eu te disser que é prioridade da nossa gestão, vou estar falhando com o meu torcedor. Nossa prioridade é ter uma bela arrancada no dia 28 de janeiro (no Brasileirão) e consolidar o Grêmio por todo o campeonato no G-4, porque quem está ali é que vai ter chance de, na reta final, conquistar o título — disse Caleffi.

O que pensa Odorico

Odorico Roman também entende a necessidade de ter os jovens atuando na competição. Ele ainda cita que o Grêmio precisa entrar pensando em ser campeão.

— Eu defendo que o Gauchão tem que ser disputado para ser vencido. E tem uma particularidade que eu tenho falado também, que nós temos que ter no Rio Grande do Sul. Para o ano que vem não vai dar, porque já está o regulamento pronto. O jogador que está no BID tem que poder ser utilizado no Gauchão e não ter limite de número de inscritos para disputar a competição. Isso é uma coisa que, se for possível, eu pretendo trabalhar para alterar isso — disse Odorico.