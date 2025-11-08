Caleffi e Odorico falam sobre escolha do técnico do Grêmio para 2026

Mano não tem permanência garantida para 2026. Renan Mattos / Agencia RBS

Candidatos à presidência do Grêmio, Paulo Caleffi e Odorico Roman participaram nesta sexta-feira (7) de uma entrevista exclusiva no Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha e no YouTube de GZH. A eleição ocorre neste sábado (8).

O que pensa Caleffi

Caleffi afirmou que já tem definido quem será o treinador no início de sua gestão. Apesar de não indicar um nome, ele não garantiu a permanência de Mano Menezes, ainda que tenha priorizado o respeito por ele.

— O técnico está definido, mas eu tenho deixado claro meu respeito ao Mano Menezes e qualquer decisão só vai ser comunicada após eu poder sentar frente a frente com o Mano. O Grêmio tem um treinador — disse Paulo Caleffi, que também elogiou o nome de Tite:

— É um grande treinador — limitou-se a dizer o candidato.

O que pensa Odorico

Já Odorico não confirmou que tem um nome definido. Sobre Mano Menezes, ele disse que a reta final do Campeonato Brasileiro será determinante para uma eventual permanência no próximo ano.

— Nós entendemos que não é momento de falar em técnico ou especular nomes, até porque eu entendo que o Mano Menezes é um bom técnico. E a gente avaliará no fim do campeonato, dependendo do desempenho do time, como chega ao final, se nós vamos fazer alguma mudança ou não — disse Odorico Roman.

A votação para a presidência do clube poderá ser feita online pelo site votacao.gremio.net ou de forma presencial, no Portão A (lado oeste, acesso pela rampa oeste) da Arena.