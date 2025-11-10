Caleffi afirma que fez contatos por Benzema e diz que repassou informações à chapa vencedora na eleição do Grêmio

Benzema, 37 anos, está no Al-Ittihad. Fayez Nureldine / AFP

Um primeiro passo das tratativas para contratar o atacante Karim Benzema foi dado por Paulo Caleffi, candidato derrotado na eleição presidencial do Grêmio.

Caleffi divulgou um vídeo que teria sido enviado para o jogador francês de 37 anos que defende atualmente o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.





"Jamais iria brincar com a paixão do torcedor"

Paulo Caleffi teve 6.704 votos na eleição. André Ávila / Agencia RBS

De acordo com a publicação, Caleffi repassou "informações necessárias" à chapa vencedora, liderada por Odorico Roman, do pleito que ocorreu no sábado (8).

"JAMAIS iria brincar com a paixão do torcedor do clube que AMO compulsivamente. Este vídeo foi o primeiro passo das tratativas. Registro que transmiti as informações necessárias (inclusive os potenciais patrocinadores) e me coloquei à disposição de quem comandará o clube", escreveu Caleffi.

Despedida da política do Grêmio

Outra informação importante da publicação é que ele vai se despedir da política do Grêmio. Líder da chapa 1, Caleffi teve 6.704 votos (30,14%), contra 68,84% dos votos — 15.311 no total de Odorico.

"Hoje, me despeço da política do Grêmio, cumpri a minha missão, e saio com a cabeça erguida de quem sempre buscou fazer o melhor. Seguirei na torcida pelo tricolor, pois, absolutamente nada pode ser maior", complementou.