Botafogo x Grêmio ocorrerá no Nilton Santos, no Rio, às 19h30min. - / Arte GZH

Grêmio e Botafogo se enfrentam neste sábado (22), às 19h30min, pela 35ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O Tricolor vem de vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, na última rodada. Já o time carioca superou o Sport, por 3 a 2.

Escalações para Botafogo x Grêmio

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Cuiabano; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega (Gustavo Martins), Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Pavon (Alysson), Edenilson (Cristaldo) e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem para Botafogo x Grêmio

Felipe Fernandes de Lima (MG), auxiliado por Daniella Coutinho Pinto (BA) e Celso Luiz da Silva (MG). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

Onde assistir a Botafogo x Grêmio

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere, a CazéTV e a Record anunciam a transmissão.

Como chegam Botafogo x Grêmio

Botafogo

O Botafogo tem uma baixa confirmada para enfrentar o Grêmio. O lateral-esquerdo Alex Telles está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve dar lugar a Cuiabano entre os titulares.

Além dele, Matheus Martins (lesão muscular na coxa esquerda) e Nathan Fernandes (lesão na coxa direita) seguem como desfalques.

Grêmio

O Tricolor pode ter até quatro mudanças em relação à equipe que venceu o Vasco na última quarta-feira (19). Uma delas já é confirmada: Wagner Leonardo, suspenso, dará lugar a Kannemann.

Além disso, Noriega (de volta após a data Fifa) deve iniciar na vaga de Gustavo Martins. Enquanto Edenilson e Alysson podem ganhar as posições de Cristaldo e Pavon.