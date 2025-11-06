Bola parada do Grêmio vira dor de cabeça para Mano Menezes

A derrota do Grêmio para o Cruzeiro, na noite de quarta-feira (5), na Arena, foi construída pelo alto. O gol marcado por Fabrício Bruno saiu após cobrança de escanteio e falha do atacante Alysson na marcação. O zagueiro adversário subiu na risca da pequena área e marcou o gol dos visitantes.
A marcação individual pode não ter funcionando por falta de experiencia do jovem atacante gremista, mas também pela força do cruzeirense, que não foi parado no corpo. Quando ele subiu, não foi atrapalhado por nenhum adversário.
— Sempre que se toma um gol de bola parada é uma falha de marcação. O jogador que estava marcando o Fabrício Bruno (Alysson) deixou escapar. A bola foi muito bem cobrada. É isso, quando você faz marcação individual, a responsabilidade é de um — disse o treinador, que explicou:
— Às vezes escapa, às vezes é mérito do adversário, que desloca o nosso jogador. Fomos um pouquinho inexperientes na hora do contato corporal, do posicionamento de perna, essas coisas todas influem. Porque, se você está bem posicionado, tem força para não ser desequilibrado — destacou Mano Menezes.
Problema recorrente
A falha defensiva pelo alto não é um fato isolado neste Brasileirão. Na derrota para o Corinthians, na rodada anterior, o Grêmio também sofreu com a jogada aérea adversário, após erro de saída do goleiro Thiago Volpi em cobrança de escanteio. Foi assim que o time paulista abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o time de Mano Menezes.
Após a pausa para o Mundial de Clubes, na 13ª rodada, o Grêmio sofreu 26 gols, seis em jogadas pelo alto. As falhas custaram caro, como no empate com o Santos, na Vila Belmiro, quando a cobrança de escanteio encontrou um atacante santista livre para finalizar no gol defendido por Gabriel Grando.
Na 23ª rodada, o Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Mirassol. O gol dos paulistas saiu após cobrança de falta lateral. Reinaldo levantou na área e dois jogadores do Mirassol apareceram desmarcados na frente da pequena área. A cabeçada bateu na trave e, no rebote, Alesson fez o único gol do jogo.
Fora de casa
O Grêmio também sofreu no empate em 1 a 1 com o Vasco, em São Januário. O gol dos cariocas saiu após escanteio. Na goleada por 4 a 1 sofrida para o Cruzeiro, o terceiro gol dos mineiros foi marcado de cabeça por Kaio Jorge e novamente evidenciou o problema.
Dos 26 gols sofridos pelo Grêmio no Brasileirão após o Mundial de Clubes, seis nasceram de cobranças de escanteio ou faltas próximas à grande área. Em cinco partidas, essas falhas aéreas foram determinantes para o Tricolor perder pontos na competição.
Relembre os gols sofridos pelo alto após o Mundia de Clubes
- 13ª rodada — Cruzeiro 4 x 1 Grêmio
Kaio Jorge marcou o terceiro gol após cobrança de falta do lado esquerdo da defesa gremista.
- 15ª rodada — Vasco 1 x 1 Grêmio
Lucas Freitas abriu o placar após escanteio cobrado pelo lado direito. O zagueiro apareceu nas costas de Marlon para marcar.
- 23ª rodada — Grêmio 0 x 1 Mirassol
Alesson marcou após rebote de cabeceio na trave. Dois jogadores do Mirassol estavam livres diante de Kannemann e João Pedro.
- 26ª rodada — Santos 1 x 1 Grêmio
Lautaro Díaz marcou após escanteio cobrado pelo lado direito da defesa. A bola foi desviada na primeira trave e, após bater no travessão, entrou.
- 31ª rodada — Corinthians 2 x 0 Grêmio
Gustavo Henrique fez de cabeça após saída equivocada do goleiro Thiago Volpi.
- 32ª rodada — Grêmio 0 x 1 Cruzeiro
Fabrício Bruno cabeceou na risca da pequena área para garantir a vitória celeste.
