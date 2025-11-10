Auxiliar lamenta pontos desperdiçados pelo Grêmio contra o Fortaleza: "Nossos atletas ficaram indignados"

Com Mano suspenso, Tricolor foi comandado por Sidnei Lobo. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Depois de sair perdendo e conseguir a virada ainda no primeiro tempo, o Grêmio esperava conquistar um resultado melhor contra o Fortaleza, no domingo (9), pela 33ª rodada do Brasileirão. Após voltar com um 2 a 1 do intervalo, o Tricolor acabou sofrendo um gol do volante Matheus Pereira, aos 20 minutos do segundo tempo, o que culminou com o empate em 2 a 2, na Arena Castelão.

— Nossos atletas ficaram indignados, pois viram a possibilidade de ganhar o jogo. Eles querem vencer sempre e ficaram chateados com o resultado. Nosso adversário tem qualidade também. Está em um momento difícil, mas é forte — destacou Sidnei Lobo, que comandou a equipe gremista em razão da suspensão de Mano Menezes.

Os dois gols sofridos pelo Grêmio foram marcados por erros individuais. No primeiro, foi o zagueiro Kannemann que falhou. No segundo, foi a vez do goleiro Tiago Volpi errar.

— É só trabalho mesmo. Temos de ter consciência do porquê aconteceram os erros. Estar focado e concentrado para errar o mínimo possível. São jogadores que não estão acostumados a cometer esses erros. São atletas de alto nível. Temos a parada agora, mas logo vamos estar em campo de novo. Temos de apagar isso e lutar pelas próximas vitórias — pontuou Sidnei Lobo.

Após a parada da data Fifa, o Grêmio volta a campo em 20 de novembro, contra o Vasco, na Arena.