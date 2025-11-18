Ausentes no penúltimo treino, atacante e meia viram dúvida no Grêmio contra o Vasco

Alysson e Monsalve ainda podem participar da atividade desta terça-feira. Montagem sobre fotos de Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio ganhou duas novas preocupações para enfrentar o Vasco, na Arena. Alysson e Monsalve não participaram do penúltimo treino no CT Luiz Carvalho, na manhã desta segunda (17), que encaminhou o time para o jogo das 21h30min desta quarta-feira (19), pela 34ª rodada do Brasileirão.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o jovem atacante teve diagnosticado um quadro de virose. Sem ele, o técnico Mano Menezes optou pelo argentino Pavon na ponta direita.

Cristaldo

Já Monsalve era cotado para assumir a vaga de Edenilson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sem concorrência, Cristaldo herdou a vaga no meio-campo naturalmente.

Além das dúvidas, o Tricolor não poderá contar com Noriega e Aravena. Ambos servem às seleções peruana e chilena, que se enfrentam em amistoso, nesta terça (18), na Rússia, e não chegarão a tempo do jogo em Porto Alegre.

Dupla de zaga

O jovem zagueiro Gustavo Martins foi o escolhido para o lugar de Noriega, enquanto que Wagner Leonardo ganha a vaga de Kannemann por opção técnica. A outra novidade fica por conta do retorno do lateral Marcos Rocha, recuperado de lesão muscular.

Um último treino será realizado na tarde desta terça, no CT Luiz Carvalho, mas o time gremista deve ter: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur, Pavon, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius.