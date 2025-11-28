Athletic sinaliza ao Grêmio que não exercerá compra de goleiro

Adriel jogou 30 vezes na Série B. Athletic / Divulgação

O Grêmio recebeu uma sinalização praticamente definitiva do Athletic sobre o futuro do goleiro Adriel, titular na campanha do time mineiro na Série B. O atleta não deverá ser adquirido. Com isso, há um impasse sobre a volta ao Tricolor ou se ele será repassado a outro clube.

Durante a temporada, o atleta teve a indicação de que seria comprado pelo Athletic com o suporte de investidores. O custo previsto em contrato é de 2 milhões de euros, cerca de R$12,3 milhões na conversão atual.

A promessa era de que a definição aconteceria após a disputa da Série B, já que Adriel foi titular durante a campanha, com 30 partidas disputadas, colaborando para a permanência na Segunda Divisão. Porém, o Grêmio foi comunicado que os mineiros não exercerão a opção de compra.

Agora, o goleiro segue com o futuro indefinido. Ele tem contrato até dezembro de 2027 com o Tricolor. Por enquanto, a tendência é de que ele se reapresente em janeiro, caso não feche com outra equipe.

O jogador deixou de trabalhar com Pablo Bueno, empresário que teve atritos com o clube nos últimos anos, e acertou com a agência SportsMaxi para gerenciar a carreira. A nova gestão de Odorico Roman deverá decidir qual o melhor cenário para o jogador.