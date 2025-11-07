Atacante do Grêmio sofre lesão e deve ficar fora do restante da temporada

Cristian Olivera está fora dos próximos jogos do Tricolor Jefferson Botega / Agencia RBS

O técnico do Grêmio, Mano Menezes, tem mais um desfalque importante para o restante da temporada. O atacante Cristian Olivera sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e não deve atuar mais em 2025. Pelo histórico de polêmicas, o uruguaio corre risco de não vestir mais a camisa tricolor.

Conforme divulgado pelo clube, o ponta teve um entorse no tornozelo esquerdo que acarretou uma lesão ligamentar grau 2. O tempo de parada não foi oficialmente divulgado. Porém, conforme apurado por Zero Hora, pela gravidade da lesão, o atleta deve voltar aos gramados apenas em 2026.

Em duas oportunidades recentes, Cristian Olivera foi pivô de polêmicas ao conceder entrevistas à imprensa uruguaia sinalizando o desejo de deixar o Grêmio. Nas duas situações, o atleta pediu posteriormente desculpas à direção.

Ainda assim, por conta do ambiente de desconforto do uruguaio no clube, a possibilidade é grande de o atleta ser incluído em alguma negociação ao final do ano.

A nota divulgada pelo Grêmio

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o atacante Cristian Olivera sofreu entorse de grau II no tornozelo esquerdo e, após realização de exames, teve constatada lesão do ligamento deltóide.