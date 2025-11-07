Grêmio

Problema médico
Notícia

Atacante do Grêmio sofre lesão e deve ficar fora do restante da temporada

Cristian Olivera teve entrose no tornozelo esquerdo, que acarretou lesão ligamentar grau 2. Com histórico de polêmicas, uruguaio corre risco de não atuar mais pelo Tricolor

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS