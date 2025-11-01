Atacante do Grêmio procura direção e se retrata por entrevista: "Não foi o que quis dizer"

O atacante do Grêmio, Cristian Olivera, procurou a direção nos últimos dias para se retratar em relação a uma entrevista dada a uma rádio uruguaia, na quinta-feira (30).
Durante a semana, o jogador declarou à emissora Carve Deportiva, de Montevidéu, que tem o sonho de atuar no Nacional-URU, sinalizando um possível desejo de deixar o Tricolor.
Segundo o vice de futebol gremista Alexandre Rossato, Cristian Olivera garantiu aos dirigentes tricolores que está focado no Grêmio.
— Eu ouvi uma parte da entrevista dele, um recorte, na verdade. Mas ele nos explicou, dizendo que não foi aquilo que ele quis dizer. A gente entendeu e aceitou a explicação que ele deu sobre como foi — disse o dirigente na chegada tricolor a Guarulhos, onde a equipe está concentrada para enfrentar o Corinthians, neste domingo (2), em Itaquera.
Na última quinta (30), ao programa Minuto 1, da Rádio Carve Deportiva, Cristian Olivera falou abertamente sobre a possibilidade de atuar no Nacional.
— É um sonho que tenho (jogar no Nacional). Vamos ver o que acontece até o final de 2025 e tentar terminar da melhor maneira possível o ano. E em 2026 vamos ver o que é possível acontecer — declarou o atacante aos uruguaios, mencionando ainda uma boa relação que mantém com o vice-presidente do Nacional, Flávio Perchmann.
Conforme apurado por Zero Hora, Cristian Olivera disse aos dirigentes gremistas que se referia na entrevista a um sonho futuro de atuar no Nacional, mas que agora o foco está no Tricolor.
O uruguaio está relacionado e à disposição do técnico Mano Menezes para o jogo contra o Corinthians.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.