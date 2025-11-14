As opções de Mano Menezes para substituir Edenilson contra o Vasco

Mano prepara a equipe sem um dos seus principais titulares. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Um dos problemas de Mano Menezes para escalar o Grêmio contra o Vasco, na próxima quarta-feira (19), está no meio-campo. Edenilson é baixa após ter recebido o terceiro cartão amarelo no empate com o Fortaleza.

Apesar das críticas por parte da torcida, Edenilson é uma das principais peças do time gremista. Por isso, a ausência é sentida para o confronto com os cariocas.

Há dois candidatos principais para herdar a vaga do camisa 8. Cristaldo e Monsalve disputam a posição para o compromisso na Arena do Grêmio.

Cristaldo é o homem da posição, mas vem em má fase. Monsalve, por sua vez, é visto pela comissão técnica como um jogador para atuar mais aberto pelo lado do campo.

Outra alternativa seria a utilização de Alysson, por dentro. Neste caso, Monsalve poderia jogar aberto ou Mano poderia escolher um outro ponteiro, como Cristian Olivera.

Retornos

Se por um lado Edenilson é baixa, Marcos Rocha é uma boa notícia. O lateral está recuperado de lesão e deve ser titular contra os cariocas.

Willian ainda é dúvida para o compromisso. O meia-atacante ainda não treinou no gramado e está sendo reavaliado para ser relacionado.

A definição acontecerá nos próximos treinos comandados por Mano. Serão cinco dias de trabalho até a escalação ser decidida pelo técnico.