Arthur fala sobre objetivos do Grêmio no restante do Brasileirão após derrota para o Cruzeiro; confira

Arthur tem sido um dos jogadores mais elogiados pelo torcedor gremista. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio até tentou, mas não conseguiu segurar o Cruzeiro, na Arena, nesta quarta-feira (5), pela 32ª rodada do Brasileirão. O Tricolor foi derrotado por 1 a 0, com um gol marcado por Fabrício Bruno, no primeiro tempo.

O meia Arthur, um dos principais jogadores do clube na temporada, lamentou o resultado após a partida, mas lembrou que o time segue tendo boas atuações, apesar das duas derrotas consecutivas. Segundo ele, o Grêmio teve o azar de enfrentar o goleiro Cássio em uma noite inspirada.

— Não era o resultado que a gente queria, ainda mais jogando em casa com a força da nossa torcida. Tirar de ponto positivo que a gente fez uma grande partida. Na minha opinião, o Cássio, o goleiro deles, foi o melhor em campo, então significa que a gente criou muito, teve muitas chances de gol — destacou o volante.

Questionado sobre o que o Tricolor disputa nesta reta final do Brasileirão, Arthur disse que o elenco não tem pensado nisso, dando a entender que o foco é sempre o próximo jogo. Em contrapartida, ele ainda lembrou que o time só não correrá mais riscos de rebaixamento quando eliminar todas as chances matemáticas.

— A gente não tem essa mentalidade. Sempre o próximo jogo vai ser mais importante. Se esse jogo nos vai condicionar à Sul-Americana, pré-Libertadores, o que for, não importa. A gente está focado nos próximos três pontos. Então, o nosso próximo jogo é contra o Fortaleza. O nosso próximo objetivo é o Fortaleza — concluiu o meia.

A derrota somada a outros resultados na rodada deixa o Grêmio na 13ª colocação com 39 pontos. O time fica a seis pontos da zona de rebaixamento e se distancia de vez do G6.