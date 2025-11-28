Arena do Grêmio terá setores fechados e promoção para mulheres no último jogo de 2025 no estádio

Estádio tem funcionamento diferenciado na partida Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio divulgou na manhã desta sexta-feira (28) o serviço para o torcedor adquirir ingressos para a última partida na Arena em 2025. O jogo será na próxima terça-feira (2), contra o Fluminense. O estádio terá limitações de espaço com setores fechados. Porém, o clube mantém promoções para mulheres.

Segundo apurou Zero Hora, houve uma negociação com a CBF para a antecipação do confronto diante dos cariocas, que seria disputado na quarta-feira (3). O principal motivo foi realizar o jogo em casa e não em Caxias do Sul, no Centenário, como cogitado caso a data normal fosse utilizada, em virtude da montagem da estrutura de um festival sertanejo. Os shows ocorrem no dia 6 de dezembro.

Setores fechados

O acordo com a produtora é antigo e foi feito ainda da gestão da Arena Porto-Alegrense — anterior ao período que Marcelo Marques e o Grêmio administraram o local

Para conseguir receber a partida, o Grêmio faz adaptações na estrutura do estádio. Todos os setores norte não estarão disponíveis pela montagem do palco. As torcidas organizadas serão transferidas para a parte sul, que tem cadeiras.

Sendo assim, a Arena, que tem capacidade superior a 55 mil pessoas, tem a permissão, diante do Fluminense, para cerca de 39 mil gremistas.

Promoções

O clube mantém a promoção para mulheres gremistas em qualquer setor do estádio, menos o visitante, ao custo de R$40. Além disso, ingressos para o gramado sul por R$60. A venda para associados foi aberta nesta sexta-feira e torcedores em geral podem comprar a partir de domingo (30).