Arena do Grêmio terá grama igual à usada em estádios da Copa do Mundo de 2026

Plantio começa em dezembro. Angelo Pieretti / Grêmio,Divulgação

O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (14) uma novidade no que diz respeito ao gramado da Arena. No ano que vem, o clube será o primeiro brasileiro a ter a grama Tahoma, conhecida pela modernidade e resistência, em seu estádio. O plantio será realizado em dezembro.

Na Copa do Mundo de 2026, seis estádios irão utilizar tal gramado. Entre as principais características estão a capacidade de resistir ao frio, à sombra e ao desgaste causado por partidas intensas.

— Representa um avanço importante para o Grêmio. Com a nova espécie, mais moderna e resistente, o campo deverá oferecer melhores condições de jogo ao longo de toda a temporada, reduzindo impactos climáticos e garantindo maior regularidade de desempenho — destacou o vice-presidente do Grêmio Eduardo Magrisso.

O campo da Arena do Grêmio tem cerca de 9 mil metros quadrados. O gramado será implantado sobre um conjunto de alta tecnologia, que combina drenagem a vácuo, ventilação subterrânea e fibras sintéticas. Além disso, haverá um sistema de iluminação suplementar para simular a incidência solar e garantir o crescimento uniforme.

Outro fator que irá colaborar com a maior regularidade do campo para o ano é que o Tricolor terá um gramado reserva. A ideia é utilizá-lo para substituir partes de acordo com a necessidade.