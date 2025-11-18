Aravena x Noriega: veja como foram os jogadores do Grêmio em amistoso entre Chile e Peru

Aravena e Noriega jogaram por suas seleções na data Fifa. Montagem sobre fotos / DANIEL DUARTE e EITAN ABRAMOVICH / AFP

Longe de Porto Alegre, dois jogadores do Grêmio se enfrentaram em um clássico de seleções nesta terça-feira (18). Aravena e Noriega estiveram em campo no amistoso entre Chile e Peru, na Rússia.

O Clássico do Pacífico, como é conhecido o jogo entre os países, terminou com vitória chilena de virada por 2 a 1. O gol peruano foi marcado por Alex Valera, de pênalti, aos 34 do primeiro tempo. No segundo, Osorio e Loyola viraram.

Reserva no Tricolor, Aravena começou como titular e foi substituído aos 17 minutos da etapa final. Já Noriega entrou aos 25 minutos do segundo tempo. Portanto, os atletas gremistas estiveram em campo em momentos diferentes

Como foi a atuação de Aravena

Com 63 minutos em campo, o jogador gremista teve uma atuação discreta como centroavante na partida. Jogando com a 9, Aravena finalizou apenas uma vez em gol, conforme a plataforma de scout Sofascore, que considera o chute como uma grande chance perdida. Além disso, teve outras 21 ações com a bola, sofreu uma falta, cometeu outras duas, perdeu a posse de bola cinco vezes e acertou 14 dos 15 passes tentados (93% de aproveitamento).

Como foi a atuação de Noriega

Atuando em sua posição de origem — volante —, Noriega teve menos minutos em campo e menos precisão nos passes, mas mais ações com a bola do que Aravena. Na reta final da partida, com sua equipe já perdendo por 2 a 1, o meia teve 68% de acertos nos passes (concretizou 17 de 25 tentados). Além disso, em suas 29 ações, recuperou uma posse de bola e perdeu outras 10. Ainda cometeu uma falta e não chegou a finalizar.

Produção: Léo Bender