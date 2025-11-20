Após lesão, Mano Menezes avalia aproveitar Willian em nova função no Grêmio 

Uma das principais contratações do Grêmio no ano, Willian está perto de voltar ao time. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O técnico Mano Menezes avalia aproveitar Willian em nova função no Grêmio. Perto de voltar aos gramados, o atleta de 37 anos pode deixar de ser meia esquerda para atuar ou como articulador ou como ponta-direita.

Em fase final de recuperação de fratura em um dedo do pé esquerdo, o jogador já tem data estipulada para voltar aos gramados.

Não será ainda no sábado (22), contra o Botafogo, e sim na rodada seguinte, na terça (25), contra o Palmeiras, na Arena, provavelmente iniciando no banco e ganhando minutos no segundo tempo.

Quando reunir boas condições físicas, Willian retomará a titularidade no Grêmio de forma natural. As dúvidas são: em que função e no lugar de quem.

— Não sei ainda. Ele joga nos três lugares, é fácil. Joga pela direita, joga pela esquerda e joga por dentro. Isso é fácil. Difícil é botar ruim. O bom, sempre nós damos um jeitinho —brincou Mano Menezes, após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, nesta quarta (19), na Arena.

Desde que foi apresentado no Tricolor, Willian vem atuando — e se destacando — como ponta-esquerda. O problema é que, hoje, Amuzu vem sendo um dos destaques do time naquela função. Por isso, o experiente meia ex-Chelsea e Seleção Brasileira pode mudar de posição.

Possibilidades

Uma hipótese seria Willian substituir Alysson na ponta direita. A outra seria o renomado atleta atuar como meia-atacante centralizado, deslocando Edenilson para o lado direito.

O certo, porém, é que Willian não atuará ainda neste sábado (22), contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, por conta da grama sintética do estádio Nilton Santos.

— O Willian já está treinando com bola, mas veio de uma fissura, naturalmente isso faz com que você tenha cuidado, tem pequenos receios que precisa passar por eles para estar aí. Está batendo sem restrição nenhuma. Já vai passar a ter contato, que é a parte mais final da preparação. Não vamos colocá-lo num gramado sintético, então é bem provável que no jogo de terça-feira próximo ele esteja à disposição e vai ser relacionado para o jogo. Com bastante felicidade te digo isso — destacou Mano.