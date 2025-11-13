A situação de Everton Cebolinha, um dos alvos da nova gestão do Grêmio

Expectativa é de que o clube carioca negocie o atacante para a próxima temporada Gilvan de Souza / Divulgação Flamengo

Uma reunião está em pauta no Grêmio. Depois do sucesso com o retorno de Arthur ao clube, outro personagem da campanha do tri da Libertadores está entre os alvos da futura gestão do clube. Everton Cebolinha, atualmente no Flamengo, é uma das opções estudadas pela nova gestão para reforçar o Tricolor em 2026.

Uma contratação que devolveria o atacante, lapidado na base gremista, para o clube onde deu os primeiros passos na carreira e teve seus melhores momentos.

Conforme apuração do colunista Eduardo Gabardo, Cebolinha é uma das alternativas estudadas pelo presidente eleito Odorico Roman e sua equipe para começar o ano com uma contratação de impacto. Um reforço para qualificar uma posição que hoje conta com Amuzu, Pavon, Alysson, Aravena e Cristian Olivera.

O atacante de 29 anos apresenta um histórico complicado de lesões. Além de alguns problemas musculares, o jogador teve de enfrentar a recuperação de ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. Esse problema o tirou dos gramados entre agosto de 2024 e janeiro de 2025. Exatamente quando fazia sua melhor temporada no clube carioca, sob o comando de Tite. Na atual temporada, são 34 jogos e quatro gols marcados. Além disso, contribuiu também com duas assistências. Mas perdeu espaço com o técnico Filipe Luis depois das contratações de Samuel Lino e Carrascal.

Em abril, após a vitória da equipe carioca na Arena sobre o Grêmio pelo Brasileirão, o atacante abriu as portas para retornar ao clube que o projetou para o futebol

— Se passaram cinco anos (desde a saída do Grêmio), mas o amor e o carinho pelo clube continuam os mesmos. Desde o dia que eu saí, eu penso em voltar, em um futuro bem próximo. Quem sabe mais para frente — comentou.

Salário de R$ 1,2 milhão

Vendido em 2020 ao Benfica por 20 milhões de euros (R$ 127 milhões na cotação da época), o atacante retornou ao Brasil em junho de 2022. O clube carioca fechou um pacote em que poderia pagar até 16 milhões aos portugueses, cerca de R$ 86 milhões, e assinou com o atacante um vínculo até 31 de dezembro de 2026.

Segundo informações divulgadas na imprensa carioca, Cebolinha recebe cerca de R$ 1,2 milhão ao mês no Rio. A trajetória no clube carioca, no entanto, ficou abaixo do esperado.

— É uma passagem um pouco decepcionante. A expectativa em cima dele era muito alta e ele não conseguiu entregar, nunca conseguiu se firmar como titular do Flamengo, como se imaginava quando ele foi contratado — avalia Raísa Simplício, setorista do Flamengo.

A jornalista completa:

— Inclusive o contrato dele termina em dezembro do ano que vem, e até agora não o chamaram para renovar, acredito que não farão isso. Acho que o Flamengo não dificultaria uma negociação. Obviamente, se o Grêmio tiver interesse, vai pedir um valor. Mas não acredito que dificultaria muito. Agora, tem a questão financeira também, o Everton tem um salário bem alto, se o Grêmio tivesse disposto de arcar.

Segundo o portal ge.globo, Everton Cebolinha é um dos jogadores que o clube carioca planeja negociar na próxima janela de transferências. Além dele, outro alvo gremista nas últimas temporadas está fora dos planos do Flamengo: Michael. Opções que estão em avaliação para dar encorpar o Tricolor em 2026.