A provável escalação do Grêmio contra o Palmeiras

O Grêmio recebe o Palmeiras nesta terça-feira (25), a partir das 21h30min na Arena. Ainda na busca para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Tricolor ocupa a 12ª colocação, com 43 pontos.
Para o confronto contra um dos finalistas da Libertadores, o técnico Mano Menezes terá os retornos de Arthur e Amuzu, preservados contra o Botafogo na última rodada.
Assim, o Tricolor deve entrar em campo com Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson, Amuzu e Pavon (Alysson); Carlos Vinícius.
Por outro lado, o treinador terá os desfalques dos zagueiros Gustavo Martins, suspenso, e Noriega, que sofreu uma ruptura completa do ligamento tibiofibular e outra parcial do ligamento talofibular anterior.
O Tricolor vem de derrota para o Botafogo por 3 a 2, na última rodada.
