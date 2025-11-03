A movimentação de Depay que matou a marcação do Grêmio

Depay foi decisivo para a vitória do Corinthians. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

O Grêmio quebrou a empolgação gerada pela vitória sobre o Juventude com uma derrota para o Corinthians, em Itaquera, neste domingo (2). Na partida, o Tricolor teve dificuldade, que apareceu principalmente no primeiro tempo, para conter as movimentações ofensivas dos paulistas.

Dorival Jr. optou por uma escalação com o lateral argentino Angileri como terceiro zagueiro para acompanhar João Pedro e Gustavo Henrique. À frente deles, o Corinthians tinha uma linha de quatro com Matheuzinho, Carrillo, Maycon e Bidu. Garro era o meia por trás da dupla Depay e Yuri Alberto.

No Grêmio, Arthur teve um posicionamento mais adiantado, se alinhando a Edenilson com o sistema mudando do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1.

Posicionamento inicial do jogo em Itaquera. Tacticalpad / Reprodução

A ideia de ter Arthur e Edenilson pressionando os dois volantes do Corinthians foi contida facilmente por Dorival Jr. Isso em função de que Depay recuava para jogar na mesma linha de Garro e gerava superioridade contra Dodi. Como Arthur e Edenilson estavam com Maycon e Carrillo, o Corinthians tinha quatro contra três jogadores no meio.

Depay recuava e gerava dificuldade na marcação do Grêmio. TacticalPad / Reprodução

Esse movimento foi determinante para o Corinthians viver seus melhores momentos no primeiro tempo.