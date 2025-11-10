Grêmio

No Castelão
Notícia

"A ideia não era recuar", diz Sidnei Lobo após empate em 2 a 2 do Grêmio com o Fortaleza

Tricolor terminou o primeiro tempo na frente do placar, mas sofreu na etapa final

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS