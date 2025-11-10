"A ideia não era recuar", diz Sidnei Lobo após empate em 2 a 2 do Grêmio com o Fortaleza

Tricolor voltou a tropeçar fora de casa no Brasileirão. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio tropeçou mais uma vez fora de casa no Brasileirão. Mesmo depois de virar o placar ainda no primeiro tempo, o Tricolor cedeu o empate na etapa final e ficou no 2 a 2 com o Fortaleza, na Arena Castelão.

Com Mano Menezes suspenso, a equipe foi comandada pelo auxiliar Sidnei Lobo, que tentou explicar a queda de rendimento gremista no segundo tempo.

— Na segunda parte, era óbvio que o Fortaleza ia colocar jogadores para frente. A ideia não era recuar. Time que está perdendo vai para cima. Eles empurraram a gente e chegaram ao gol de empate. Nossos atacantes, até pelo desgaste, sinalizaram que não estavam aguentando. Optamos pelas trocas, mas depois nos encontramos e o jogo ficou aberto. A gente poderia ter aproveitado melhor e ter saído daqui com a vitória — destacou Sidnei Lobo.

O gol que tirou dois pontos dos gaúchos foi marcado aos 20 minutos do segundo tempo pelo volante Matheus Pereira.

— Não foi uma questão tática recuar. Eles tiveram méritos de nos empurrar. Por isso optamos por crescer a defesa, colocando o Carioca (Gustavo Martins). Liberamos mais os laterais. Quando o Carioca entrou, ficamos com mais posse e podíamos ter feito o gol e saído com a vitória — lamentou.

Com o resultado, o Grêmio chegou aos 40 pontos e ocupa a 14ª colocação na tabela de classificação.

— Não vamos considerar que foi ruim sendo fora de casa e contra o Fortaleza. Seguramos o Fortaleza e mantivemos a distância sobre eles — pontuou Sidnei Lobo.