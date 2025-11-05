A análise do VAR sobre lance de pênalti pedido pelo Grêmio contra o Cruzeiro; veja vídeo

A partida entre Grêmio e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro começou a todo vapor na Arena. Com apenas 13 minutos, os donos da casa ficaram na bronca com a arbitragem em função de um possível pênalti a favor da equipe.
Após cobrança de lateral na área do clube mineiro, Carlos Vinícius cabeceou, e a bola bateu no braço de Lucas Silva. O volante havia pulado com os dois braços para cima.
Segundo o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, o lance foi realmente inusitado. Contudo, ele entende que o árbitro Lucas Paulo Torezin acertou na marcação.
— É um lance bisonho do Lucas Silva, porque ele está caindo, cai com os braços levantados e acaba tocando na bola. Só que olhando o contexto do lance, é uma bola que é cabeceada para fora da grande área, sem nenhum impacto tático. O Lucas Silva faz um movimento que é absolutamente natural da queda dele e a bola raspa no braço dele, para mim, de maneira acidental — disse Diori.
Os jogadores do Grêmio até questionaram à arbitragem no momento. Mesmo assim, o responsável pelo VAR concordou com o árbitro, com a bola voltando a rolar pouco tempo depois.
