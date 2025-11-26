A análise do pênalti marcado para o Grêmio contra o Palmeiras; veja vídeo

Savio Pereira Sampaio é o árbitro da partida. Jeff Botega / Agencia RBS

Grêmio e Palmeiras se enfrentam pela 36ª rodada do Brasileirão, nesta terça-feira (25), na Arena. O jogo é o penúltimo do Tricolor dentro de casa na competição e teve intervenção do VAR na segunda etapa.

Quando o confronto estava 1 a 1, Carlos Vinícius foi derrubado na área por Aníbal Moreno aos 14 minutos, o que gerou reclamações dos jogadores e da torcida gremista. O árbitro Savio Pereira Sampaio foi chamado pelo VAR para rever o lance e assinalou penalidade.

— Comete o pênalti. Acerta só as pernas do Carlos Vinícius. Depois do cruzamento do Marcos Rocha, o Carlos Vinícius toma a frente da jogada e é atropelado pelo adversário. Pênalti bem marcado com a interferência do VAR — disse Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha.

Reclamação no primeiro tempo

Vale destacar que, ainda na etapa inicial, o Tricolor ficou na bronca com a arbitragem ao reclamar de um possível pênalti não marcado. Em jogada no lado direito da área, Pavon tentou cruzar, mas a bola bateu no braço de Jefté.

Dentro de campo, o árbitro Savio Pereira Sampaio não marcou penalidade e também não foi chamado ao VAR. Segundo Diori Vasconcelos, a decisão foi correta.

— Como ela bate no braço que está recolhido, vindo na direção do corpo, em uma posição natural, eu considero um lance normal — explicou Diori.