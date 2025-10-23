Willian avança em recuperação, e Grêmio aposta no meia para reta final do Brasileirão; saiba o prazo de retorno

O Grêmio já projeta a data do retorno de Willian aos jogos. Em recuperação de fratura no quinto metatarso do pé direito, o meia-atacante deve ser opção para Mano Menezes após a data Fifa de novembro.
Pela estimativa do clube, o jogador será opção, no mínimo, para cinco partidas na reta final do Brasileirão. Caso o prazo se confirme, Willian enfrentará Vasco, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Sport.
Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, a projeção é de que o jogador retire a bota imobilizadora nos próximos dias e avance novas etapas da recuperação. O meia sofreu a a lesão no dia 28 de setembro, na partida contra o Vitória.
Último reforço do clube para a temporada de 2025, Willian estreou no Gre-Nal. O meia deu uma assistência na vitória por 3 a 2 no Beira-Rio e teve bom rendimento. Ele também atuou no empate em 1 a 1 com o Botafogo e depois sofreu a fratura no primeiro tempo do triunfo sobre o Vitória.