"Votação demonstra o vigor da nossa candidatura", diz Odorico Roman sobre desempenho no primeiro turno da eleição do Grêmio

Enrolado em uma bandeira do Grêmio, e ao lado de Celso Rigo, Odorico Roman colocou seu projeto de gestão para o clube como seu principal trunfo para ganhar o voto do associado do clube na eleição do dia 8 de novembro.

Após receber 188 votos com a Chapa 2 na eleição do Conselho Deliberativo desta quinta-feira (30), o candidato evitou se colocar como favorito na eleição com os associados.

— Essa votação demonstra o vigor da nossa candidatura — comemorou Odorico.

O candidato prometeu que, caso vença a eleição, ele terá o futebol e a Arena como prioridades:

— Pretendo falar com nosso associado sobre nosso plano de gestão. Vamos falar para o torcedor o que queremos fazer. Queremos um time forte, a Arena moderna, teremos aqui um estádio que será modelo para o Brasil.

O adversário de Paulo Caleffi na eleição afirmou que já anunciou seu departamento de futebol e que estuda manter Mano Menezes no comando do time em 2026.

— Mano Menezes é um técnico que nos agrada, possivelmente dependendo do desempenho do time até o final do Brasileiro, o Mano deverá ser o técnico no ano que vem.

Rebatendo acusação

Sobre as afirmações de Caleffi, de que Celso Rigo não poderá realizar aportes no clube se a chapa de Odorico for eleita, o próprio empresário se encarregou de responder.

— Foi uma votação expressiva. É uma honra estar junto ao Odorico e ao CA que construímos. Esse projeto começou com o Marcelo. Daremos continuidade. Estarei junto sempre. Sobre a afirmação, é uma falácia — disse Rigo, e continuou:

— O Caleffi tem tentando prejudicar minha imagem, que cobro jutos. Não faço isso. É apenas a correção. Meu filho no Conselho de Administração não impede a gente de continuar (aportando dinheiro no clube). Fiquei magoado com essas colocações, expondo meu filho. Seguirei ajudando.

Pelos números do clube, o universo de associados aptos a votar deve superar a marca de 42 mil em 8 de novembro na Arena.

