Volpi retorna aos treinos e pode reforçar o Grêmio contra o Juventude

Goleiro gremista está afastado há um mês por dores na perna.

O Grêmio já prepara o retorno de Tiago Volpi. Embora tenha ficado fora da delegação que viajou a Salvador para enfrentar o Bahia neste domingo (19), o goleiro voltou a treinar no CT Luiz Carvalho e pode reaparecer ao menos entre os relacionados contra o Juventude, no próximo fim de semana.

O camisa 1 gremista não atua desde o empate com o Botafogo, no dia 24 de setembro, quando apresentou uma queixa sobre dores na perna devido ao atrito com o campo durante as quedas para defender a bola.

A mesma situação já havia sido relatada após o empate com o Flamengo, no Maracanã. Por isso, o atleta foi afastado das atividades para recuperar-se plenamente até voltar a ficar à disposição.

Contudo, mesmo que tenha deixado o time em alta - inclusive com gols em cobranças de pênalti -, Volpi não tem retorno garantido como titular.

Nos quatro jogos de ausência até este domingo (Vitória, Santos, Bragantino e São Paulo), o goleiro viu o suplente Gabriel Grando se destacar embaixo das traves.

Desta forma, caberá ao técnico Mano Menezes, em conjunto com o preparador Mateus Famer, decidir qual dos dois ocupará a meta na sequência do Brasileirão.

Após o confronto com o Bahia às 20h30min deste domingo (19), o Tricolor volta a Porto Alegre e terá uma semana para treinar e ensaiar uma nova escalação.

Além de Volpi, não estão em Salvador o volante Dodi, por suspensão, além de Arthur e Alysson, que apresentaram edemas musculares. A tendência é que todos estejam presentes diante do Juventude no domingo (26), na Arena, contra o Juventude.