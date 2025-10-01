Volpi recorre a tratamento com células-tronco para acelerar recuperação no Grêmio

Volpi sofreu uma pancada na coxa contra o Flamengo, em 31 de agosto, pela 22ª rodada do Brasileirão. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O goleiro Tiago Volpi tenta acelerar a recuperação para voltar a jogar pelo Grêmio. Com um edema na coxa, o jogador passou por um procedimento com células-tronco.

De acordo com a apuração de Zero Hora, o procedimento aconteceu nesta quarta-feira (1º), no hospital Moinhos de Vento. O método é pouco invasivo e não gera dificuldades na recuperação.

O objetivo é auxiliar na regeneração das células no local, acelerando a cura e diminuindo o tempo de recuperação da lesão. No Grêmio, outros atletas já passaram pelo procedimento, como Cuéllar.

Volpi sofreu uma pancada na coxa contra o Flamengo e voltou a sentir diante do Botafogo, gerando limitações para os treinos da última semana. O Grêmio ainda projeta o retorno do goleiro contra o São Paulo, dia 16.