Vitória cobra dívida do Grêmio por Wagner Leonardo

Atleta foi comprado no início do ano por U$ 4,5 milhões. Caroline Motta / Grêmio / Divulgação

O Vitória acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) cobrando o Grêmio por uma dívida referente à compra do zagueiro Wagner Leonardo. O órgão independente da CBF tem como objetivo resolver conflitos judiciais do futebol brasileiro.

O jogador de 26 anos foi contratado pelo Tricolor no início deste ano, por U$ 4,5 milhões (R$ 26 milhões pela cotação da época).

Cobrança

Na negociação, ficou acertado que o valor seria parcelado em quatro vezes, a ser quitado a cada janela de transferências. A primeira parte, referente a U$ 1,125 milhão (R$ 6,5 milhões) foi pago no ato.

De acordo com o clube baiano, em relação à segunda parcela, o Tricolor teria feito o depósito apenas da metade da quantia (cerca de U$ 500 mil), com o prazo de pagamento tendo vencido em setembro.

Além do valor cobrado pelo Vitória, pelo cronograma estipulado em contrato, o Grêmio ainda precisa efetuar o pagamento de mais duas parcelas no próximo ano: entre janeiro e março, e entre junho e setembro de 2026.

O que diz o Grêmio?

Procurada pela reportagem de Zero Hora, a diretoria do Grêmio admite o atraso no pagamento, mas revela que ainda não foi notificado pela CNRD. A partir disso, irá decidir sobre qual caminho será adotado.

Além disso, o Grêmio reforça que também é credor em transferências de ex-atletas do clube.