Grêmio

Cobrança
Notícia

Vitória cobra dívida do Grêmio por Wagner Leonardo

Clube baiano acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), alegando que Tricolor deixou de pagar metade da segunda parcela pela compra do zagueiro

Filipe Duarte

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS