Grêmio

Atacante ganês abre o jogo
Notícia

VÍDEO: confira a íntegra da entrevista exclusiva de Francis Amuzu a Zero Hora

Atacante ganês do Grêmio fala sobre adaptação ao Brasil, comunicação com o grupo, novo posicionamento com Mano Menezes, vida em Porto Alegre e relação com o Islã

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS