VÍDEO: confira a íntegra da entrevista exclusiva de Francis Amuzu a Zero Hora

Nascido em Gana e naturalizado belga, Francis Amuzu se considera adaptado ao Grêmio e está empolgado com as perspectivas de receber mais chances na equipe.

Inclusive, o atleta deve atuar a partir de agora mais próximo do gol, em um novo posicionamento estabelecido pelo técnico Mano Menezes.

Na manhã da segunda (13), o atacante conversou em inglês com exclusividade a Zero Hora, por cerca de 26 minutos, no CT Luiz Carvalho.

O atacante falou sobre a comunicação com os companheiros e o treinador, as dificuldades de adaptação no início, as origens em Gana, o aprendizado com Vincent Kompany na Bélgica, a vida em Porto Alegre e a relação com o Islã, entre outros assuntos.

Confira em vídeo e com legendas em português a íntegra da entrevista de Francis Amuzu à Zero Hora.