Veja o que Mano Menezes disse sobre permanecer no Grêmio em 2026

Time de Mano venceu o Juventude por 3 a 1 neste domingo (26). Jeff Botega / Agencia RBS

Mano Menezes tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2025. Enquanto comanda a equipe, acompanha a movimentação política do clube, que escolherá um novo presidente em breve. O pleito tem o primeiro turno na próxima quinta-feira (30), com possibilidade de segundo turno no dia 8 de novembro.

Caberá à nova gestão, que começa em janeiro de 2026, avaliar a renovação ou não de Mano Menezes. Após a vitória do Grêmio por 3 a 1 sobre o Juventude, na Arena, neste domingo (26), o treinador foi questionado sobre o que pensa de sua permanência.

— Eu sempre procuro ficar e trabalhar com quem quer trabalhar comigo. Nunca fiz uma exigência de contrato, mesmo que tivesse cláusula. Acho que todo presidente tem o direito de escolher o treinador com quem ele quer trabalhar. É um cargo de confiança. Até 31 de dezembro vou entregar tudo que eu posso. Se no dia 1º as pessoas entenderam de outra maneira, têm todo o direito — disse.

O treinador não demonstrou pressa:

— Com o presidente (Alberto) Guerra, passamos momentos muito difíceis. Se você não tem confiança no teu técnico, as coisas não vão andar. É preciso ter essa afinidade. O novo presidente vai escolher o seu treinador na hora certa. Eu acho que não é a hora de falarmos sobre isso — completou.

A eleição gremista

Três chapas confirmaram inscrição e concorrerão no pleito do dia 30 de outubro no Conselho Deliberativo do clube. Jorge Bastos, Odorico Roman e Paulo Caleffi são os candidatos à presidência do clube.

Na primeira eleição, em 30 de outubro, os candidatos participam da eleição entre os conselheiros. Cada chapa precisará superar a cláusula de barreira de 20% dos votos para avançar para a segunda etapa da eleição, que ocorrerá entre os associados do clube no dia 8 de novembro.

O próximo presidente e seu Conselho de Administração serão responsáveis pela gestão no triênio 2026-2029.