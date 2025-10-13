Um dos destaques da base do Grêmio, Danillo projeta final do Brasileirão sub-17 e valoriza união do grupo

Danillo foi titular em toda a campanha gremista. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

Titular do setor central do sub-17 do Grêmio, Danillo se prepara para o grande desafio da temporada. O Tricolor encara o Atlético-MG na final do Brasileirão da categoria, com o primeiro jogo nesta segunda-feira (13), às 20h, na Arena, e a volta no sábado (18), em Belo Horizonte.

Com passagem pela seleção brasileira de base, o jovem está no Grêmio desde o sub-13. Para a final, ele destaca o entrosamento do elenco como um dos grandes trunfos.

— É um grupo muito unido, que cresceu na base e vem trabalhando juntos há bastante tempo. Isso faz toda diferença quando chega em jogos grandes como esse, a gente se conhece dentro e fora de campo — destacou Danillo, através de sua assessoria.

— Fico muito feliz em ver o esforço de todo mundo sendo recompensado com essa final. Agora é seguir firme, concentrado, e se Deus quiser, sair com esse título — completou.

Campanha gremista

Em busca do título inédito, o Grêmio chega à final embalado por uma campanha sólida e vitórias marcantes fora de casa na fase final. Após encerrar a primeira fase na quinta colocação, com 11 vitórias, dois empates e seis derrotas, o Tricolor eliminou o Bragantino, nas quartas de final, com um 4 a 2, e o Palmeiras, dono da melhor campanha do torneio, nas semifinais — nos pênaltis.

— Tanto o Bragantino quanto o Palmeiras foram adversários difíceis, jogos pegados, mas conseguimos mostrar o nosso valor, mesmo jogando fora de casa. Agora o foco total é na final, sempre com os pés no chão. Sabemos que pode ser um título inédito para o Grêmio e pessoalmente, seria uma honra enorme contribuir para a história do clube — destacou Danillo.