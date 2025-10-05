"Um absurdo": a análise da arbitragem no pênalti marcado para o Bragantino contra o Grêmio; veja o vídeo

Marlon recebeu amarelo do árbitro Lucas Casagrande. JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A derrota do Grêmio por 1 a 0 para o Bragantino teve lance polêmico no último lance do jogo. E que definiu o placar: o gol de pênalti dos paulistas saiu de um lance controverso, gerando muita reclamação dos jogadores e da comissão técnica.

No último minuto, o volante Praxedes chutou uma bola cruzada da direita. Ela bateu em Marlon e saiu pela linha de fundo. O árbitro sinalizou escanteio, mas o VAR interferiu, apontando toque na mão do lateral do Grêmio.

Desta vez, ele foi ao VAR e assinalou o pênalti. John John converteu e, sob muito protesto, mesmo antes do apito final, o técnico Mano Menezes tirou o time de campo.

Para o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, não houve nenhuma irregularidade no lance:

— Um absurdo. O Marlon está claramente recolhendo o braço. É absurdo marcar esse pênalti. O VAR não deveria nem ter chamado o árbitro — afirmou.

No fim do primeiro tempo, a primeira polêmica. Antes de uma cobrança de falta, o árbitro viu agressão de Kannemann e expulsou o zagueiro. Mesmo sob protestos dos jogadores do Grêmio, ele não foi ao VAR rever o lance, e manteve a decisão do cartão vermelho.

