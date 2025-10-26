Último treino do Grêmio abre dúvida na lateral direita para enfrentar o Juventude

Ex-jogador do Juventude, João Lucas disputou 14 jogos pelo Tricolor. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O último treino do Grêmio, ainda no sábado (25), abriu uma dúvida em relação ao titular da lateral direita para enfrentar o Juventude neste domingo (26). Gustavo Martins e João Lucas são as opções.

Com o novo afastamento de Marcos Rocha, que teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor longo da perna esquerda, o técnico Mano Menezes testou as duas alternativas. A escolha será comunicada aos atletas na preleção, na concentração, antes da partida.

Apesar de ser zagueiro de origem, Gustavo Martins já foi improvisado outras vezes na função. Com ele, o Tricolor entende que se protege melhor, inclusive na bola aérea.

João Lucas, por sua vez, é visto como uma opção mais ofensiva até por ser um lateral de origem. Destaque do próprio Juventude na temporada passada, o jogador tem 14 partidas com a camisa gremista, tendo sido titular somente seis vezes.

A provável escalação gremista tem: Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Lucas), Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius.

Com 36 pontos conquistados, o Grêmio aparece a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento. Por isso, uma vitória sobre o time da Serra neste domingo, às 16h, é visto como crucial para se distanciar da parte de baixo da tabela.