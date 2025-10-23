Três nomes para duas vagas: o dilema de Mano para montar o ataque do Grêmio

Disputa para jogo contra o Juventude está em aberto. Montagem sobre fotos / Lucas Uebel

O ataque é o setor onde há maior disputa por posição no time do Grêmio. Para o jogo de domingo (26), contra o Juventude, os pontas Amuzu, Alysson e Pavon disputam duas vagas.

Recuperado de lesão, Alysson volta a ficar à disposição e surge como candidato natural a uma das vagas. Já Amuzu e Pavón estão com o moral elevado pelo bom desempenho contra o São Paulo, que se tornou um modelo de boa atuação para Tricolor.

No meio-campo, Mano tem uma dúvida técnica entre Dodi e Cuéllar. Já Arthur, poupado por desgaste na última rodada, retorna naturalmente à equipe, enquanto Edenilson completa o meio-campo.

Outra novidade deve ser o retorno de Tiago Volpi, recuperado de lesão, no lugar de Gabriel Grando. A defesa, por sua vez, djante da lesão de Marcos Rocha, deve ter Gustavo Martins, Noriega, Kannemann e Marlon.

O provável time tricolor tem: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur e Edenilson; Alysson (Pavon), Carlos Vinícius e Amuzu.