Três nomes para duas vagas: o dilema de Mano para montar o ataque do Grêmio

O ataque é o setor onde há maior disputa por posição no time do Grêmio. Para o jogo de domingo (26), contra o Juventude, os pontas Amuzu, Alysson e Pavon disputam duas vagas.
Recuperado de lesão, Alysson volta a ficar à disposição e surge como candidato natural a uma das vagas. Já Amuzu e Pavón estão com o moral elevado pelo bom desempenho contra o São Paulo, que se tornou um modelo de boa atuação para Tricolor.
No meio-campo, Mano tem uma dúvida técnica entre Dodi e Cuéllar. Já Arthur, poupado por desgaste na última rodada, retorna naturalmente à equipe, enquanto Edenilson completa o meio-campo.
Outra novidade deve ser o retorno de Tiago Volpi, recuperado de lesão, no lugar de Gabriel Grando. A defesa, por sua vez, djante da lesão de Marcos Rocha, deve ter Gustavo Martins, Noriega, Kannemann e Marlon.
O provável time tricolor tem: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar (Dodi), Arthur e Edenilson; Alysson (Pavon), Carlos Vinícius e Amuzu.
Grêmio e Juventude enfrentam-se neste domingo (26), às 16h, na Arena.