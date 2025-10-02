Três motivos para o empate do Grêmio contra o Santos

O Grêmio terminou a 26ª rodada do Brasileirão com um empate contra o Santos, na Vila Belmiro, na quarta-feira (1). Edenilson abriu o placar para o Tricolor, porém, na reta final do jogo, o clube paulista buscou a igualdade com Lautaro Díaz.
O resultado manteve o Grêmio na 10ª posição do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. No entanto, o Tricolor poderá ser ultrapassado até o final da rodada.
3 motivos para o empate do Grêmio contra o Santos
Grande atuação de Grando
O goleiro aproveitou mais uma vez a oportunidade que teve. De acordo com o Sofascore, o Santos teve 2.51 de xG, que são os gols esperados pelo o que o time produz ofensivamente.
Foram 24 finalizações. Seis delas exigiram Grando. Destaque para o lance em que ele defende duas vezes e ainda conta com uma intervenção de Wagner Leonardo. No fim, não teve culpa no gol sofrido.
Poucas chances criadas
Se o Santos teve 24 finalizações, o Grêmio terminou com apenas quatro.
O Tricolor marcou na única grande chance que teve. Após marcar, o time recuou e foi pressionado até o final do jogo.
Gol mal anulado
Uma chance que não foi computada nas estatísticas foi a finalização de Alysson, ainda no primeiro tempo, que resultou em gol. Contudo, o VAR chamou o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva para rever a jogada, já que a bola bateu na mão de Edenilson antes de sobrar para o atacante finalizar.
Após analisar as imagens, o juiz anulou. Segundo o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, o gol não deveria ter sido anulado.
